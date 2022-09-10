Иркутск, 10 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Выставка из фондов Государственного Эрмитажа «Союз земли и воды» открылась в Иркутском областном художественном музее, сообщает 10 сентября телеграм-канал правительства региона. Более 30 редких произведений XVI–XXI веков выставляются в Иркутске впервые.

Правительство Иркутской области Выставка из фондов Государственного Эрмитажа «Союз земли и воды» открылась в Иркутском областном художественном музее

«В этом году Иркутская область отмечает 85-летие. Не будет преувеличением сказать, что выставка «Союз земли и воды» — одно из значимых юбилейных событий в регионе. Оно стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На выставке жители Приангарья и гости прикоснутся к шедеврам мировой культуры. Искусство преодолевает время и пространство, объединяет территории, ещё раз подтверждая общность духовных и культурных ценностей, вызывая чувства гордости и патриотизма», — пояснил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2022 года Иркутской области исполнится 85 лет. Этому событию намерены посвятить 20 фестивалей и концертов.

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