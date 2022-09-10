Иркутск, 10 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Иркутской области за прошедшие сутки произошло два лесных пожара. Причиной возгораний стали люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

Очаги зарегистрировали вблизи населённых пунктов на территориях Иркутского и Усольского района. Усилиями огнеборцев пожары были ликвидированы на общей площади 5,4 га.

«В тушении было задействовано 15 сотрудников лесопожарных формирований и столько же единиц наземной техники. В авиамониторинге — один Ан-2 и два легкомоторных самолета. Их налет составил 11 часов 35 минут», — добавили в правительстве.