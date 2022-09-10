Москва, , 07:54 — REGNUM Открытие музейной экспозиции отечественного ядерного оружия «Гаранты ядерного щита России» прошло в Москве, сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«В церемонии открытия приняли участие руководство 12-го Главного управления Минобороны, представители госкорпорации «Росатом», силовых структур, общественных организаций, ветераны и военнослужащие», — отметили в ведомстве.

Выставка открылась в доме № 2 по улице Рубцовско-Дворцовой недалеко от станции московского метро «Сокольники». Уникальность выставки заключается в том, что на ней представлены реальные образцы изделий, связанных с ядерным оружием, которые раньше не выставлялись широкой публике. Также посетители смогут ознакомиться с редкими архивными документами, посвященными историческим личностям и участникам ядерной программы.

В 12-м ГУ Минобороны России отметили, что выставка поможет зрителям осмыслить опыт и уроки прошлого, а также сподвигнет людей на новые «славные дела».