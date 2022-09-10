Бразилиа, , 07:52 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, вновь участвующий в борьбе за пост президента страны на предстоящих в октябре выборах, остаётся фаворитом предвыборной гонки. Это следует из опубликованных 9 сентября данных опроса социологической службы Datafolha.

Луис Инасиу Лула да Силва Ricardo Stuckert

В первом туре, который должен состояться 2 октября, лидера Партии трудящихся (PT) Бразилии могут поддержать 45% опрошенных, при этом основной конкурент Лулы да Силвы, действующий президент Жаир Болсонару, вряд ли получит более 34%. Все остальные претенденты в совокупности могут рассчитывать менее чем на 10% голосов.

Прогноз второго тура, который может состояться 30 октября, даёт подобные результаты: 52% за Лулу да Силву, 39% — за Болсонару.

В опросе, который проводился 8 и 9 сентября по заказу телеканала Globo и газеты Folha de S. Paulo, приняли участие 2676 избирателей из 191 населённого пункта Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, вновь претендующий на пост главы государства, заявил, что не рассчитывает выиграть в первом туре на предстоящих в октябре выборах, но победит во втором.

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