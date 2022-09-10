Запорожье, Украина, 10 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Прокладку газопровода в Запорожье с территории Донецкой Народной Республики (ДНР) планируется полностью завершить к началу октября. Об этом сообщил журналистам 10 сентября глава общественного объединения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

По словам Рогова, газоснабжение в Запорожской области будет восстановлено к началу отопительного сезона, который начнётся в первых числах октября. Рогов указал, что если это произойдёт, то проблема отопления зимой будет решена.

Прокладку газопровода на освобождённые территории Запорожской области решено было начать в связи с прекращением поставок газа в данный регион по решению киевских властей. На время, необходимое для восстановления газоснабжения, население обеспечат бытовыми электроплитами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на восстановление объектов инфраструктуры Пологовского района Запорожской области будет направлено около 25 млн рублей.