Ангарск, Иркутская область, 10 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 10 сентября известило о розыске подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионерки из Ангарска под видом социальных работников. Обещая помощь в оформлении льгот, злоумышленники проникли в квартиру к бабушке и забрали из ее кошелька 10 тысяч рублей.

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Обратившаяся в полицию 82-летняя ангарчанка рассказала, что к ней под видом работников социальной службы приходили молодой человек и девушка. Рассказав, что могут помочь в оформлении ветеранских льгот, попросили у пенсионерки показать документы. Во время разговора мужчина отлучился на кухню под предлогом попить воды.

Проводив гостей, пенсионерка вспомнила про кошелек, лежавший на кухне. Оказалось, что из него пропали деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2022 года сразу 12 пенсионеров в областном центре передали деньги аферистам ради «спасения родственников» из беды.

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