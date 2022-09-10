Бодайбо, Иркутская область, , 07:44 — REGNUM Подрядчика по строительству аэропорта в Бодайбо определят в ближайшее время, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области. Известно, что прием заявок открытого конкурса на строительство аэропорта уже завершен.

Самолет

Реконструкция аэропортового комплекса предусмотрена федеральным проектом «Развитие региональных аэропортов» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. ПСД документация аэропорта выполнена за счет средств инвестора (АО «ЗДК «Лензолото»). Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено.

«Развитие системы авиационного сообщения региона — одно из приоритетных направлений транспортной сферы. Особенно в удаленных территориях. Сделать их доступными — это означает снять большую часть вопросов социального плана. Правительство Иркутской области уделяет особое внимание решению транспортной доступности севера. Вопрос сложный и в техническом, и в экономическом плане, но решить его необходимо», — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективные инфраструктурные проекты — строительство аэропортов в Иркутске и Бодайбо, газификации населенных пунктов — рассматривались осенью 2021 года губернатором Игорем Кобзевым и сибирским полпредом Анатолием Серышевым в входе рабочей встречи.

Читайте также: Сибирский полпред Анатолий Серышев прибыл в Приангарье