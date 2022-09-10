Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «глубоко обеспокоен» новым законом КНДР, который переводит страну в статус ядерной державы. Об этом заявил журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерреш Un.org

По его словам, генсек призывает Северную Корею возобновить переговоры с ключевыми сторонами для достижения крепкого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября КНДР приняла закон, согласно которому республика имеет право нанести автоматический ядерный удар по противнику при появлении угрозы безопасности государства.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР официально закрепила за собой статус ядерной державы