Саянск, Иркутская область, , 07:37 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале известил об открытии детского сада в Саянске на 150 мест. Событие состоялось накануне, 9 сентября, современное комфортное здание построили благодаря нацпроекту «Демография».

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уютные спальни, игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы. Само собой — благоустроенная территория. Хорошие условия, чтобы дети росли, развивались, занимались творчеством и спортом. Уверен, что воспитатели, педагоги, нянечки, работники пищеблока — все сотрудники детского сада уже с нетерпением ждут своих воспитанников», — пояснил глава Приангарья.

По его словам, в регионе стало традицией в начале учебного года открывать в Саянске объекты образования. В 2021 году, так же в начале сентября, там открыли новую школу и детсад «Росинка» после капремонта.

«Это хорошая, правильная тенденция. Нужно всеми силами поддерживать такие традиции», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство и капремонт детских садов и школ в регионах Сибирского федерального округа возьмут под дополнительный контроль. Соответствующее поручение дал полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

Читайте также: Строительство детсадов и школ в Сибири возьмут под дополнительный контроль