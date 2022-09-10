Томск, 10 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Томской области утром 10 сентября стартовало голосование на досрочных выборах губернатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Kaluga-gov.ru Голосование

«К работе приступили все 765 участковых избирательных комиссий», — отметили в избиркоме.

Выборы будут проходить в два дня — 10 и 11 сентября.

Добавим, что с 5 по 8 сентября в регионе проходило досрочное голосование для избирателей, работающих вахтовым методом и находящихся далеко от помещений для голосования.