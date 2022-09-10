Тегеран, , 07:58 — REGNUM 9 сентября глава Исламской организации культуры и коммуникаций (ICCO) на встрече с министром культуры Сирии достиг договоренности о проведении Недели культуры Ирана в Сирии в ближайшем будущем и Недели культуры Сирии в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Иранский представитель Мохаммад Мехди Иманипур на встрече с Любаной Мшавех подробно остановился на обязанностях ICCO, заявив, что наиболее важной из них является реализация культурных соглашений и организация культурных мероприятий, таких как представление Ирана и Исламской революции, а также проведение религиозных и культурных диалогов.

Иманипур, который также является членом Высшего совета культурной революции, заявил, что сирийское правительство и нация дороги иранскому народу, при этом Верховный лидер Ирана считает Сирию опорой сопротивления.

«Мы в основном считаем, что навязанная война против Сирии была направлена на то, чтобы отомстить сирийскому народу из-за трех десятилетий сопротивления», — подчеркнул он.

Иманипур далее подтвердил, что тенденция повышения осведомленности об Исламе в регионе и во всем мире «заставила глобальное высокомерие задуматься о том, как противостоять ему, и цена, которую иранская нация платит сегодня, связана с ее кампанией против западной гегемонии».