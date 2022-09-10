Рамалла , , 07:34 — REGNUM Не менее 37 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба палестинского Общества Красного полумесяца.

Израиль и Палестина © ИА REGNUM

Сообщается, что трое из пострадавших имели ранения от огнестрельного оружия, еще девять — пострадали от применения резиновых пуль. Остальные надышались слезоточивого газа, который применили против них военнослужащие Израиля.

Отмечается, что столкновения произошли в ходе акции протеста против строительства израильских поселений на Западном берегу Иордана. Демонстранты жгли покрышки, а также забрасывали военных армии Израиля камнями. После этого израильские военнослужащие применили спецсредства для разгона протестной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября на Западном берегу Иордан произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. В ходе столкновений погиб один палестинец, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

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