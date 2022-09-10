Ульяновск, 10 сентября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области распространили очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

По данным ведомства, утром 10 сентября, а также ночью и утром 10 — 12 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2 градуса мороза.

«Объявляется оранжевый уровень опасности», — говорится в сообщении.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 — 12 сентября Ульяновская область окажется под влиянием западного антициклона. В эти дни прогнозируется сухая погода, ночью и утром из-за натока арктического воздуха местами ожидаются заморозки.

Напомним, оранжевый уровень опасности предшествует красному и означает, что погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее спасатели предупреждали, что 8 — 10 сентября местами в лесах сохранится чрезвычайная пожарная опасность (высший, пятый класс опасности).