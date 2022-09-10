Тегеран, 10 сентября 2022, 08:20 — REGNUM 9 сентября дипломатическая миссия Ирана в Брюсселе в пресс-релизе рекомендовала Организации Североатлантического договора (НАТО) воздержаться от укрывательства или поддержки террористических групп. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран
Иран
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Исламская Республика Иран призывает страны-члены НАТО подкреплять слова делами и воздерживаться от укрывательства или поддержки террористических групп на своих территориях», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Согласно докладу, посольство Исламской Республики Иран в Брюсселе категорически отвергает необоснованные обвинения в адрес иранского правительства, содержащиеся в заявлении Североатлантического совета от 8 сентября 2022 года.

«НАТО и ее члены не только хранили молчание о кибератаках на инфраструктурные и ядерные объекты Ирана, но также прямо или косвенно помогали совершать эти акты киберсаботажа. У них нет права выдвигать такие обвинения против Ирана», — отмечается в пресс-релизе.