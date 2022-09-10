Тегеран, 10 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 9 сентября дипломатическая миссия Ирана в Брюсселе в пресс-релизе рекомендовала Организации Североатлантического договора (НАТО) воздержаться от укрывательства или поддержки террористических групп. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Исламская Республика Иран призывает страны-члены НАТО подкреплять слова делами и воздерживаться от укрывательства или поддержки террористических групп на своих территориях», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Согласно докладу, посольство Исламской Республики Иран в Брюсселе категорически отвергает необоснованные обвинения в адрес иранского правительства, содержащиеся в заявлении Североатлантического совета от 8 сентября 2022 года.

«НАТО и ее члены не только хранили молчание о кибератаках на инфраструктурные и ядерные объекты Ирана, но также прямо или косвенно помогали совершать эти акты киберсаботажа. У них нет права выдвигать такие обвинения против Ирана», — отмечается в пресс-релизе.