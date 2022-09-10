Тегеран, 10 сентября 2022, 08:24 — REGNUM 9 сентября министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан и его узбекский коллега Владимир Имамович Норов провели телефонный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Mfa.gov.ir

В телефонном разговоре высокопоставленный иранский дипломат передал послание президента Ибрагима Раиси своему коллеге, выразив надежду, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев успешно проведет следующий саммит Шанхайского совета сотрудничества (ШОС) в Самарканде в ближайшем будущем.

Министр иностранных дел Амир Абдоллахиан также охарактеризовал план президента Раиси принять участие в саммите как поворотный момент в узбекско-иранских отношениях.

Иранский чиновник далее отметил, что Исламская Республика готова оказать содействие властям Узбекистана в проведении саммита ШОС в Самарканде.

Владимир Имамович Норов, в свою очередь, выразил удовлетворение участием президента Ирана в Самаркандском саммите, сообщив, что в мероприятии примут участие 14 глав государств.