Тегеран, 10 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 9 сентября министр иностранных дел Исламской Республики Иран ХосейнАмирАбдоллахиан и его узбекский коллега Владимир Имамович Норов провели телефонный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

В телефонном разговоре высокопоставленный иранский дипломат передал послание президента Ибрагима Раиси своему коллеге, выразив надежду, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев успешно проведет следующий саммит Шанхайского совета сотрудничества (ШОС) в Самарканде в ближайшем будущем.

Министр иностранных дел Амир Абдоллахиан также охарактеризовал план президента Раиси принять участие в саммите как поворотный момент в узбекско-иранских отношениях.

Иранский чиновник далее отметил, что Исламская Республика готова оказать содействие властям Узбекистана в проведении саммита ШОС в Самарканде.

Владимир Имамович Норов, в свою очередь, выразил удовлетворение участием президента Ирана в Самаркандском саммите, сообщив, что в мероприятии примут участие 14 глав государств.