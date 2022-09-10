Тегеран, 10 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Потенциал и возможности для экономических и торговых обменов, которые государства-члены БРИКС предоставляют Ирану, очень огромны, заявил иранский экономический аналитик. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 9 сентября.

Флаги БРИКС

Ата Бахрами заявил агентству Mehr, что механизм БРИКС готовится к созданию многополярной системы в мире, поскольку американские аналитические центры признают, что в 2030 году однополярного мира больше не будет и эпоха глобализации подойдет к концу.

«БРИКС — это название группы развивающихся экономик», — сказал он, подчеркнув, что, за исключением России, все остальные члены являются развивающимися или формирующимися экономиками, однако эти страны выделяются из-за их впечатляющего роста и эффективного влияния на региональные и международные дела, таким образом, БРИКС объединяет половину мирового населения и 28 процентов мировой экономической мощи.

Эксперт заявил, что страны, которые стремятся стать государствами-членами формирующейся многополярной системы, объединились и создали ассоциацию, чтобы взять на себя ведущую роль в мировой экономике.

«Теперь, когда они видят, что Иран заинтересован в сотрудничестве со своими восточными друзьями, они ускоряют подписание контрактов с Тегераном, потому что они хорошо знают, что исламская страна играет ключевую роль на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.