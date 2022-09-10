Тегеран, , 08:41 — REGNUM Бытовая техника, произведенная в Иране, рассматривается как конкурентоспособная продукция на региональном уровне, заявил иранский представитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 сентября.

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Аббас Хашеми, генеральный директор Иранской ассоциации производителей бытовой техники, заявил агентству IRNA, что разработка политики в отрасли бытовой техники должна осуществляться после подписания соглашения о возобновлении ядерной сделки 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), чтобы заложить основу для активизации экспорта продукции отрасли.

«Лучшим выбором в ситуации после возрождения СВПД может быть приглашение ведущих брендов к сотрудничеству с иранскими компаниями в реализации совместных проектов и производстве лицензионных товаров за счет совместных или прямых иностранных инвестиций», — отметил он.

По словам представителя, позитивная атмосфера после возобновления ядерной сделки и снятия антииранских санкций может предоставить исламской стране возможность улучшить обучение менеджеров.

«В среднем стоимость годового экспорта бытовой техники в последние годы составляла 250 миллионов долларов», — отметил он, подчеркнув, что многие иранские производители нашли рынки сбыта своей продукции в регионе, однако существует необходимость в увеличении экспорта бытовой техники из-за роста производства в этой отрасли.

Иран запланировал производство 18 миллионов единиц бытовой техники в следующем календарном году (наступит 21 марта 2023 года). Объем экспорта бытовой техники иранского производства за последний иранский год (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года) составил 393 миллиона долларов.