Тегеран, , 08:47 — REGNUM Приближаясь к холодному сезону, а также переживая разрыв связей между Западом и Россией, у Соединенных Штатов нет другой альтернативы, кроме достижения соглашения с Ираном по его ядерной программе, считает иранский законодатель. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 сентября.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Джалиль Рахими Джаханабади заявил агентству Mehr: «Представляется естественным факт, что Исламская Республика хочет получить гарантии в ходе текущего раунда переговоров по отмене антииранских санкций и возобновлению ядерной сделки 2015 года, особенно после выхода США из соглашения в 2018 году и бездействия европейцев при соблюдении своих обязательств».

Он отметил, что США стремятся продемонстрировать общественному мнению позитивные последствия возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поскольку затягивание нынешнего энергетического кризиса может оказать разрушительное влияние на предстоящие выборы в конгресс.

«Таким образом, США хотят завершить ядерные переговоры, чтобы иметь возможность сосредоточиться на российско-украинском конфликте», — утверждает депутат.