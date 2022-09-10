Тегеран, 10 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 9 сентября глава Верховного суда Ирана Ахмад Мортазави Могадам призвал председателя Верховного суда Индонезии Мухаммеда Шарифуддина подписать меморандум о взаимопонимании по передаче осужденных между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иран

Иранский чиновник принял верховного судью Индонезии в Тегеране, объяснив обязанности Верховного суда Ирана, а также структуру судебной власти в Исламской Республике.

Указав на тот факт, что Верховный суд является высшим судебным органом в исламской стране, Мортазави Могадам отметил, что перед Верховным судом стоит задача надзора за вердиктами трибуналов и создания единой тенденции в судебном разбирательстве.

Иранский чиновник также выразил надежду, что продолжение визитов представителей судебных органов двух стран может помочь расширить сотрудничество в плане судебных соглашений, в частности, подписания меморандума о взаимопонимании по передаче осужденных.

Со своей стороны, главный судья Индонезии рассказал о судебной системе в своей стране, подчеркнув необходимость развития сотрудничества в различных сферах.