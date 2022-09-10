Тегеран, 10 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. 9 сентября министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осудило необоснованные обвинения, выдвинутые министрами иностранных дел Совета сотрудничества стран Персидского залива, подчеркнув, что три иранских острова (Абу Муса, Большой Томб и Малый Томб) навечно принадлежат Ирану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

В ответ на заключительное заявление 153-го заседания Совета министров иностранных дел официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что три острова являются вечными и неотделимыми частями Исламской Республики Иран.

Канани подчеркнул, что разрушительная и мятежная политика Соединенных Штатов и израильского режима, а также просчеты некоторых региональных государств, которые проложили путь иностранным силам для вмешательства в уравнения безопасности региона, являются наиболее важными источниками нестабильности в Западной Азии, выразив сожаление по поводу того, что некоторые государства-члены Организации Объединенных Наций отказываются брать на себя ответственность и реформировать провальную политику.

Представитель МИД также отметил, что Исламская Республика всегда подчеркивала, что верит в региональное сотрудничество как в лучший способ решения проблем, укрепления отношений между соседними государствами и гарантии общей безопасности и стабильности.