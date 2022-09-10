Барнаул, , 07:26 — REGNUM По итогам первого дня голосования за депутатов Барнаульской гордумы явка составила всего 4,06%. Такие данные 10 сентября приводит Центризбирком РФ. Это самая низкая явка по всем регионам, где выбирают депутатов столиц.

Барнаул © Светлана Шаповалова

Самый большой интерес к выборам проявили в Черкесске (28,34%) и Кызыле (21,86%). Курск, Псков и Ярославль показали явку чуть выше столицы Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2022 года в Алтайском крае выборы пройдут практически в каждом муниципальном образовании, и для ряда избирателей они станут первыми в жизни.

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