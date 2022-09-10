Тегеран, , 09:20 — REGNUM 9 сентября постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций осудило Соединенные Штаты и Великобританию за то, что они хранят молчание, когда речь заходит о кибератаках против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Миссия опубликовала заявление, отвергая попытки США и Великобритании обвинить Исламскую Республику в какой-либо роли в кибератаке против Албании, объяснив, что Вашингтону и Лондону не хватает легитимности и компетентности выдвигать такие обвинения против Ирана.

Ниже приводится текст заявления:

Как жертва кибератак, Иран решительно осуждает любую кибератаку, направленную против гражданской инфраструктуры во всех ее формах и проявлениях. Мы отвергли необоснованные обвинения США и Великобритании в адрес Исламской Республики Иран в связи с предполагаемой кибератакой на Албанию.

США и Великобритания, которые ранее хранили молчание в отношении многочисленных кибератак на инфраструктуру Ирана и его ядерные объекты и даже прямо или косвенно поддерживали эти меры, не имеют никакой легитимности для предъявления таких обвинений Ирану.

Будучи главной жертвой терроризма, Иран настоятельно призывает государства — члены ООН выполнять свои международные обязательства по борьбе с терроризмом, не укрывая и не поддерживая террористические группы на своей территории.

Иран, как страна, которая неоднократно подвергалась кибератакам, внесла существенный вклад в международные усилия по борьбе с угрозой кибератак.

Как сообщает IRNA, ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что Вашингтон возлагает на Иран ответственность за кибератаку, произошедшую 15 июля.