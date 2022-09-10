Тегеран, 10 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. 9 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его южноафриканский коллега Наледи Пандор в телефонном разговоре обсудили взаимное сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Высокопоставленный иранский дипломат указал на значение Африки во внешней политике Исламской Республики, подчеркнув при этом, что Тегеран полон решимости расширять связи с континентом, в частности с Южной Африкой.

Указав на подготовку к проведению 15-го заседания Совместной экономической комиссии двух стран, он выразил надежду, что обе стороны смогут использовать имеющиеся возможности для расширения сотрудничества.

Амир Абдоллахиан также выразил благодарность ЮАР за ее конструктивную позицию, когда речь заходит о поддержке Палестины.

Со своей стороны, Пандор сослалась на важную позицию Исламской Республики, подчеркнув необходимость выполнения соглашений совместной комиссии. Она также выразила надежду, что переговоры по ядерной программе Ирана принесут плоды как можно скорее.