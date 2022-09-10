Лондон, 10 сентября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III (бывший принц Чарльз) даровал своему старшему сыну Уильяму и невестке Кейт титулы принца и принцессы Уэльских. Об этом монарх заявил в ходе обращения к британскому народу.

Northern Ireland Office Карл III

Указанный титул новый король носил с 1958 года и теперь передал его, взойдя на престол после смерти своей матери — королевы Елизаветы II. Титул принцессы Уэльской ранее носила покойная супруга Карла III леди Диана.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III будет официально провозглашен новым британским монархом 10 сентября, а не 9 сентября, как предполагалось изначально.