Берлин, , 07:24 — REGNUM Отключение световой рекламы в тёмное время суток, как это предлагает сделать министр экономики ФРГ Роберт Хабек, не сократит расходы, а наоборот, может только увеличить их. Об этом 10 сентября рассказала газета Die Welt.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, большая часть затронутых систем — это аналоговые рекламные носители, которые до сих пор были оснащены автоматической функцией сумерек. Этот сумеречный контроль должен быть заменен электриком с таймером на каждом отдельном участке», — пояснил управляющий директор Ассоциации наружной рекламы Германии Кай-Маркус Теслер.

Как уточнил Теслер, расходы на переоснащение вывесок в соответствии с новыми техническими требованиями превысят ожидаемую экономию, которая может быть получена.

Кроме того, часть вывесок и световой рекламы являются дополнительным источником тепла, и их отключение в холодную погоду приведёт к необратимым разрушениям. Чтобы этого избежать, придётся устанавливать дополнительно систему обогрева, которая будет потреблять энергии больше, чем сам светильник.

Также отмечается, что отключение световой рекламы отрицательно скажется на доходах рекламодателей.

Напомним, новые указания правительства предполагают, что в Германии нельзя оставлять включёнными светящиеся вывески, стенды, экраны и другие виды световой рекламы. В период с 22:00 до 16:00 вся подобная реклама должна быть отключена. Однако выяснилось, что данная инициатива не учитывает множество нюансов и сложностей, с которыми столкнулись граждане в процессе исполнения и контроля.

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