Токио, 10 сентября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. На похороны королевы Елизаветы II в Великобританию может приехать премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом со ссылкой на источники 10 сентября сообщает телеканал The Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Ранее Кисида выразил соболезнования королевской семье, британскому правительству и народу. По его словам, Елизавета II внесла «большой вклад» в укрепление связей Японии и Великобритании.

О желании проститься с Елизаветой II журналистам также заявил президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, император Японии Нарухито может приехать в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II.