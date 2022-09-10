Бангалор, Индия, , 07:21 — REGNUM Перспективы развития и углубления сотрудничества в космических проектах обсудили генеральный директор Главкосмоса (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов и глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхар Сомнатх. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск индийской ракеты Isro.gov.in

Рабочая встреча прошла на полях Бангалорской космической выставки (Bengaluru Space Expo 2022). Лоскутов отметил отличную организацию мероприятия и высокий интерес к российской экспозиции. Также стороны обсудили реализацию текущих совместных космических проектов и перспективы развития этого сотрудничества.

Главкосмос взаимодействует с ISRO в рамках индийской программы пилотируемой космонавтики «Гаганьян». В рамках этого сотрудничества четыре пилота ВВС Индии прошли обучение в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина.

Российская сторона поставляла системы и оборудованием для пилотируемого индийского космического корабля. Скафандры, кресса и ложементы для будущих индийских космонавтов были изготовлены российским научно-производственным предприятием «Звезда».

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