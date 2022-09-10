Киев, 10 сентября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Жители освобожденных территорий Харьковской области должны покинуть опасные районы, в которых ведутся бои. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в видеообращении в своем телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев

«В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — сказал он.

Глава администрации пообещал, что населенные пункты, которые находятся под обстрелами ВСУ вскоре будут освобождены. Ганчев также добавил, что люди, которые вынуждены покидать свои дома, могут рассчитывать на прием и помощь на территории России, а российские пограничники уже оповещены о беженцах из Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Виталий Ганчев заявил, что ВСУ предприняли попытку окружить город Балаклея в Харьковской области, но были отброшены российскими военными.

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