Анкара, 10 сентября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Около 2,5 млн тонн зерна вывезли морем с территории бывш. УССР при посредничестве Совместного координационного центра. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

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По его данным, из портов, расположенных на территории б. УССР, уже вышли 105 судов. Из них 39 прибыли в пункты назначения, еще 66 находятся в пути.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «продуктовая сделка» по вывозу зерна с территории бывш. УССР не помогла нуждающимся в продовольствии странах. По его словам, только 3% вывезенных зерновых попало беднейшим странам по программе ООН. При этом из 87 судов, вывозивших зерно, 32 остались в Турции, а еще 30 ушли в Евросоюз.