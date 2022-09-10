Киев, 10 сентября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Учебник по географии для школьников Венгрии показывает расхождение с позицией киевских властей на принадлежность Крыма. Об этом 9 сентября рассказал журналист Богдан-Олег Горобчук в статье для издания Espreso.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Как утверждают киевские СМИ, в Венгрии был выпущен учебник по географии для восьмого класса, где содержалась информация, вызвавшая возмущение и даже испуг у киевских властей. В частности, Карпаты там были названы «единственными высокими горами» на территории б. УССР, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города».

В Киеве усмотрели в данном утверждении намёк на то. что Крымские горы уже не находятся на территории б. УССР. Более того, Горобчук нашёл в учебнике утверждение, что Карпаты — единственные горы на территории б. УССР, что только подтверждает, по его мнению, попытку Венгрии лишить Киев суверенитета над Крымскими горами.

Кроме того, Горобчук возмутился ещё тем, что в учебнике причиной событий в Крыму был назван этнический конфликт, при этом указано, что большинство проживающих в Крыму — русские.

Также недовольство у киевского журналиста вызвала изложенная в учебнике информация о России. Были перечислены такие особенности страны, как самая большая территория в мире, детям рассказывается о самом глубоком на планете озере Байкал и самом густонаселённом европейском городе Москве. По мнению Горобчука, все эти сведения нужно из учебника убрать, так как они создают положительный образ России. Журналист полагает, что о России надо рассказывать лишь некие негативные факты, однако никаких конкретных примеров таких фактов Горобчук не приводит.