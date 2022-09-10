Мехико, 10 сентября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В центральном мексиканском штате Керетаро 9 сентября тягач с прицепом, у которого отказали тормоза, протаранил более 20 автомобилей с людьми. Об этом сообщает управление штата по чрезвычайным ситуациям.

Тягач-полуприцеп

По информации ведомства, в дорожно-транспортном происшествии «участвовало 23 автомобиля», спасателям и медикам пришлось на месте оказать помощь 44 пострадавших. Три человека были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Предполагаемой причиной аварии стал отказ тормозной системы тяжёлого тягача, водитель которого задержан. Прокуратура штата устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 42 человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения четырёх пассажирских автобусов в турецком Стамбуле.