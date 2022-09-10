Владивосток, , 06:30 — REGNUM Подачу электричества возобновили в семи населенных пунктах Партизанского района Приморского края, пострадавших в результате тайфуна, заявил глава региона Олег Кожемяко в своем канале в Telegram.

ЛЭП Rosseti.ru

«Прошедшей ночью вернули электроснабжение в сёлах Новицкое, Николаевка, Углекаменск, Монакино, Молчаново, Владимиро-Александровское и Золотая Долина в Партизанском районе», — заявил он.

Губернатор Приморья добавил, что ликвидацию последствий стихийного бедствия продолжают ремонтные бригады. По его словам, пока не удается возобновить электроснабжение в Лазовском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 40 населенных пунктов в Приморье оставались без автосообщения. По данным на вечер 9 сентября, в десяти муниципалитетах Приморского края в 41 населенном пункте оказался подтоплен 991 дом, 1072 приусадебных участка и повреждено 34 моста.

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