Новосибирск, 10 сентября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Новосибирске будут готовить ведущих похорон и бальзамировщиков. Лицензию получила Академия ритуального мастерства «Белый путь», сообщает сайт VN.ru

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кладбище

Учащимся предлагается выбрать из нескольких направлений: руководитель ритуального предприятия, организатор похорон, маркетинг в ритуальной сфере, танатопрактик-бальзамировщик и церемониймейстер.

Руководитель центра Юлия Карпович заявила, что спрос на эти ритуальные специальности есть.