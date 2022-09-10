Новосибирцев научат вести похороны
Новосибирск, 10 сентября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Новосибирске будут готовить ведущих похорон и бальзамировщиков. Лицензию получила Академия ритуального мастерства «Белый путь», сообщает сайт VN.ru
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кладбище
Учащимся предлагается выбрать из нескольких направлений: руководитель ритуального предприятия, организатор похорон, маркетинг в ритуальной сфере, танатопрактик-бальзамировщик и церемониймейстер.
Руководитель центра Юлия Карпович заявила, что спрос на эти ритуальные специальности есть.