Харьков, Украина, 10 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Новую партию гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие людям. проживающим на освобождённой части территории Харьковской области. Об этом 10 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

В регион было доставлено десять фур с продуктами, медикаментами, тёплыми вещами и предметами первой необходимости.

Пункт выдачи гуманитарной помощи был организован на базе одного из магазинов в селе Харьковской области. Местные жители получают продукты и предметы первой необходимости, а с началом нового учебного года к продуктовым наборам добавились канцелярские товары. Кроме того, в центры завезли тёплые вещи для малоимущих и нуждающихся людей, вещи раздаются бесплатно.

Как рассказала жительница одного из населённых пунктов, женщина пенсионного возраста, гуманитарная помощь является важнейшим подспорьем для местных жителей. Все организации в регионе пока еще закрыты, пособия и пенсии не выплачиваются, магазины закрыты, поэтому гуманитарная помощь помогает очень сильно.

Отмечается. что на освобождённых территориях постепенно налаживается мирная жизнь, в населенных пунктах восстанавливают подачу электроэнергии, открываются аптеки и продуктовые магазины.

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