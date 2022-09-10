Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) объявил, что нашел вероятное место падения самолета DHC-3 Otter, пропавшего 4 сентября возле американского города Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом 9 сентября сообщила газета The Seattle Times.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что обломки удалось обнаружить с помощью гидролокатора на морском дне недалеко от места предполагаемого падения. В NTSB также добавили, что в указанный район будут направлены дистанционно управляемые суда, с помощью которых должно быть точно установлено, являются ли найденные фрагменты частью пропавшего самолета или нет.

Спасательная операция по поиску пропавших без вести пассажиров самолета DHC-3 Otter была завершена 5 сентября. На борту воздушного судна находились десять человек, в том числе ребенок. В ходе поисков удалось обнаружить лишь тело одной погибшей.

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