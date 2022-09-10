Москва, , 06:06 — REGNUM В субботу, 10 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха до +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Теплая осень в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 11 сентября в столице также дождя не ожидается, температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер слабый. Атмосферное давление 757 (+1) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °C днём. Ночью — +0… +5 °C, местами заморозки до −2 °C.

В воскресенье, 11 сентября, днём в столице ожидается +16… +18 °C, по области +13… +18 °C, переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, атмосферное давление 752 (+5) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные выходные (10 и 11 сентября) порадуют москвичей солнечной и довольно тёплой погодой.

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