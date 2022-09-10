Кемерово, , 06:02 — REGNUM Россия защищает свой суверенитет. Такое мнение высказал заслуженный шахтёр России, кавалер знака «Шахтёрская слава» из Кузбасса Василий Катриченко, который выступил в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня, когда на территории бывш. УССР проводится специальная военная операция, мы, как никогда, должны быть едины, объединиться ради мира, будущего на Земле, — подчеркнул он. — Мы воздаём честь солдатам, выполняющим свой воинский долг, отдаём дань глубокого им уважения. Россия защищает свой суверенитет, своё будущее. В этой спецоперации нам нужна только Победа».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Харьковской области оперативно создаются группировки войск для противодействия попытке наступления вооруженных формирований киевского режима.

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