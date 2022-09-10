Кемерово, 10 сентября 2022, 06:02 — REGNUM Россия защищает свой суверенитет. Такое мнение высказал заслуженный шахтёр России, кавалер знака «Шахтёрская слава» из Кузбасса Василий Катриченко, который выступил в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации.

Спецоперация России
Спецоперация России
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня, когда на территории бывш. УССР проводится специальная военная операция, мы, как никогда, должны быть едины, объединиться ради мира, будущего на Земле, — подчеркнул он. — Мы воздаём честь солдатам, выполняющим свой воинский долг, отдаём дань глубокого им уважения. Россия защищает свой суверенитет, своё будущее. В этой спецоперации нам нужна только Победа».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Харьковской области оперативно создаются группировки войск для противодействия попытке наступления вооруженных формирований киевского режима.

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