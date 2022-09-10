Вашингтон, 10 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Совет по оборонной политике при минобороны США провели серию консультаций, посвященных космическому оружию России и Китая, сообщает пресс-служба Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Совет обсудил, какие у США есть варианты ответа на потенциальное создание подобных вооружений любым из противников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заседания проходили в закрытом для прессы режиме. На них обсуждалась возможность создания Китаем и Россией оружия, способного поражать объекты на поверхности из космоса. Также оценивались риски для США на случай создания такого оружия. Предполагается, что совет в скором времени предоставит свои выводы шефу Пентагона Ллоду Остину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о планах внести на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции, призывающей отказаться от испытаний противоспутникового оружия. При этом сами Соединенные Штаты якобы в апреле 2022 года ввели мораторий на такие испытания.