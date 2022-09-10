Бразилиа, 10 сентября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Претендент на пост главы Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что действующий бразильский президент Жаир Босонару является «плохой копией» бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам 9 сентября.

(сс) BCNChile Луис Инасиу Лула да Силва

По мнению кандидата, Болсонару «немного хуже» Трампа, поскольку «более груб и менее просвещен», чем предыдущий глава Белого дома. Да Силва полагает, что «мир уже и так сильно страдает», и стал бы лучше без двух названных им политиков.

Кроме того, претендент на пост главы Бразилии добавил, что предпочел, чтобы Болсонару подражал не Трампу, а действующему американскому лидеру Джо Байдену, а также двум бывшим президентам-демократам — Бараку Обаме и Биллу Клинтону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Институт исследовательского мониторинга и стратегического консалтинга провел опрос среди жителей Бразилии, согласно которому Луис Инасиу Лула да Силва, который уже руководил страной с 1 2003 по 2010 годы, сохраняет лидерство в новой кампании по выборам бразильского президента.

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