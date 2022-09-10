Подгорица, 10 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Министр обороны Черногории Раско Коневич 9 сентября подписал совместно с косовским коллегой Армендом Мехаем соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сразу после подписания соглашения Коневич отметил, что политические отношения Косово и Черногории развивались в позитивном ключе с 2008 года, когда Черногория признала независимость Косово.

В Черногории выразили заинтересованность в ознакомлении с процессом преобразования Сил безопасности Косово в армию образца НАТО и готовность оказать помощь Косово в реформировании вооруженных сил.

Армия Косово была создана в 2018 году и теперь проходит трансформацию при поддержке США.