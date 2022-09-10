Абуджа, 10 сентября 2022, 05:52 — REGNUM В Нигерии в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в течение двух дней будут приспущены государственные флаги. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел республики Рауфа Арегбесолу сообщает газета The Guardian.
В своём заявлении глава МВД от имени Нигерии выразил соболезнование правительству и народу Соединённого Королевства, а также «всем в Содружестве, кого затронула эта беда, и всему миру».
Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде траур в связи со смертью британской королевы Елизаветы II, которая являлась формальным главой североамериканского государства, продлится в течение 10 дней, начиная со дня смерти монарха.
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