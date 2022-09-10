Абуджа, 10 сентября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В Нигерии в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в течение двух дней будут приспущены государственные флаги. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел республики Рауфа Арегбесолу сообщает газета The Guardian.

Jeremy Weate Нигерия

Рауф Арегбесола «В честь королевы Елизаветы II, суверена Соединённого Королевства, главы Содружества и выдающейся мировой личности, о смерти которой было объявлено, МВД Нигерии заявляет, что все флаги в Нигерии и наших представительствах за рубежом будут приспущены в воскресенье, 11 сентября, и в понедельник, 12 сентября».

В своём заявлении глава МВД от имени Нигерии выразил соболезнование правительству и народу Соединённого Королевства, а также «всем в Содружестве, кого затронула эта беда, и всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде траур в связи со смертью британской королевы Елизаветы II, которая являлась формальным главой североамериканского государства, продлится в течение 10 дней, начиная со дня смерти монарха.