Белград, , 06:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 9 сентября провел встречу со специальным представителем ЕС по диалогу Косово и Сербии Мирославом Лайчаком, прибывшим в Белград в сопровождении советника канцлера Германии Олафа Шольца по диалогу Йенса Плеттнера и советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бона.

Белград. Сербия ZlatanJovanovic

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, своих гостей Вучич заверил в том, что Сербия не признает независимости Косово, о чем сообщил на своей странице в социальной сети. При этом политик заявил о готовности принять некое компромиссное решение в соответствии с Конституцией Сербии.

Напомним, ранее Лайчак провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти, детали встречи не сообщались представителям СМИ. Плеттнер и Бон заняли посты советников первых лиц Германии и Франции по диалогу Косово и Сербии 4 сентября.

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