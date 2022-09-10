Берлин, 10 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Сокращение экономики Германии в 2023 году и ущерб 130 млрд евро от рецессии предсказывают два ведущих немецких исследовательских института. Об этом 9 сентября пишет издание Handelsblatt.

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«Институт экономических исследований им. Лейбница в Галле (IWH) прогнозирует снижение на 1,4%, а Кильский институт мировой экономики (IfW) прогнозирует снижение на 0,7%. Экономика Германии находится в состоянии спада, констатируют аналитики IfW», — уточняется в публикации.

Экономисты отмечают, что последствия энергетического кризиса, связанного с ситуацией на территории б. УССР, на сегодняшний день проявляются лишь в начальной стадии. Полного эффекта следует ожидать в 2023 году. Как выразился исполнительный директор IFW Штефан Кутс, из-за резкого повышения цен на импорт энергоносителей Германию ожидает «экономическая лавина».

Как указали эксперты, только в августе этого года количество банкротств в ФРГ возросло на 26% в сравнении с показателем прошлого года за тот же период и достигло 718 случаев. Предполагается, что в сентябре их число возрастёт ещё на четверть.

Прогнозы экономистов могут стать вполне реальными, если учесть, что ряд европейских стран отказались заключать с ФРГ взаимное соглашение о поставках газа в случае возникновения ЧС. Подобное соглашение было заключено только с Данией и Австрией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр экономики Германии Роберт Хабек выступил против эмбарго на российский газ. По мнению Хабека, вопрос о продолжении поставок российских энергоресурсов должны решать те страны, которые всё ещё получают газ из России.