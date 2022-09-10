Прага, , 05:31 — REGNUM Венгрия может выйти из ЕС из-за своей позиции по санкциям в адрес России, заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в интервью радиостанции «Чешское радио плюс».

Развал Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, диалог между членами Евросоюза часто носит непростой характер, однако в случае Будапешта можно говорить о «долгом пути к краю своеобразной пропасти». Бек считает, что у Венгрии есть два пути: «отойти от края, либо рискнуть и прыгнуть».

При этом он отказался оценивать последствия второго варианта, намекнув только о выходе страны из ЕС. Вместе с тем министр пообещал «много работать», чтобы сохранить Венгрию в русле общеевропейской политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что члены ЕС не смогли выработать единое мнение по вопросу введения потолка цен на газ из России, и «был только политический спор».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венгрии заявил, что министры ЕС поспорили о потолке цен на газ из РФ