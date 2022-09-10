Приштина, Сербия, , 06:30 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 9 сентября поблагодарила Государственного секретаря США Энтони Блинкена за включение Косово в число 18 бенефициаров нового пакета военной помощи США союзникам.

Вьоса Османи Facebook.com/VjosaOsmaniMP

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего США выделили 2,2 млрд долларов в форме кредитов и грантов на закупку американского вооружения. Из них 1 млрд долларов достанется Киеву.

«Мы благодарны нашим американским партнерам, которые всегда поддерживают народ Косово. Вместе мы превратимся из силы в мощь», — заявила Османи.

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