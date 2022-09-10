Токио, 10 сентября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Токио выразил протест Сеулу из-за действий южнокорейской береговой охраны, которая пыталась помешать японскому исследовательскому судну работать, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

По его сведениям, исследовательское судно Японии вело работы в 110 километрах к северо-западу от острова Мэсима. Катер береговой охраны Южной Кореи призвал судно прекратить работы в территориальных водах республики и покинуть территорию. Япония же заявила, что судно находится в пределах японской исключительной экономической зоны. Тем не менее южнокорейская береговая охрана еще шесть раз повторила свои требования.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября заместители глав минобороны Южной Кореи и Японии провели встречу. На ней стороны обсуждали инцидент от 2018 года, когда в Японском море южнокорейский эсминец открыл огонь по японскому патрульному самолету.