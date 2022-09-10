Оттава, , 05:21 — REGNUM Нового короля Великобритании Карла III 10 сентября официально провозгласят новым главой Канады. Информация об этом 9 сентября опубликована на сайте генерал-губернатора Канады Мэри Саймон, являющейся официальным представителем британской короны в североамериканской стране.

Елизавета II и Карл III Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба генерал-губернатора Канады «Церемония прокламации нового монарха, короля Карла III, состоится в Ридо-Холле 10 сентября 2022 года».

Карл III (бывший принц Чарльз) официально будет провозглашён новым королём Великобритании 10 сентября — днём позже, чем это предполагалось ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде траур в связи со смертью британской королевы Елизаветы II, которая являлась формальным главой североамериканского государства, продлится в течение 10 дней, начиная со дня смерти монарха.

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